



— Вам есть что сказать по вашей будущей тренерской карьере?





— Да, это был мой заключительный матч. Это все пока. В следующем году у БАТЭ будет другой тренер. Надеюсь, что все задуманное получится. Искренне говорю, что такой клуб он должен быть на лидирующих позициях, причем везде. Поэтому надеюсь, что придут еврокубки сюда и чемпионство. Буду этому очень рад. Буду сюда приезжать уже в статусе болельщика, буду переживать за клуб, – сказал Жуковский.





Жуковский возглавил БАТЭ перед стартом нынешнего сезона. Вместе со специалистом борисовчане завоевали Кубок Беларуси.





В еврокубках желто-синие выступили неудачно, уступив во втором квалификационном раунде Лиги конференций Динамо Батуми.