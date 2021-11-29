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Жуковский: «Это был мой заключительный матч. В следующем году у БАТЭ будет другой тренер»

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский после крупной победы над Витебском (4:0) в 30-м туре высшей лиги признался, что этот матч стал последним для него у руля борисовчан. По итогам сезона-2021 желто-синие заняли второе место в таблице.


— Вам есть что сказать по вашей будущей тренерской карьере?

— Да, это был мой заключительный матч. Это все пока. В следующем году у БАТЭ будет другой тренер. Надеюсь, что все задуманное получится. Искренне говорю, что такой клуб он должен быть на лидирующих позициях, причем везде. Поэтому надеюсь, что придут еврокубки сюда и чемпионство. Буду этому очень рад. Буду сюда приезжать уже в статусе болельщика, буду переживать за клуб, – сказал Жуковский.

Жуковский возглавил БАТЭ перед стартом нынешнего сезона. Вместе со специалистом борисовчане завоевали Кубок Беларуси.

В еврокубках желто-синие выступили неудачно, уступив во втором квалификационном раунде Лиги конференций Динамо Батуми.
Sportarena.by
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