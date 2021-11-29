- Поздравляю Гомель. Поздравляю в целом Гомель — город, клуб, болельщиков. Второй момент — это, конечно, спасибо футболистам, спасибо руководству. Я не буду скрывать, что это произошло — мы победили. Рад, что мы победили здесь.





"Шахтер" Гуренко, который был в Кубке, например... Понятно, что "Шахтер" сегодня не самый мотивированный, но это "Шахтер" Баги. Разные ли это команды по стилю и насколько тяжело далась эта победа? Насколько это две разные команды?





- Это "Шахтер". Как ответить на этот вопрос, я не знаю. Это первое. Второе — я не хочу. А третье — мотивированные или немотивированные, это все замечательно. "Гомель" сегодня тоже не был мотивирован. Четвертое место... Не про четвертое место в некоторой степени можно говорить, выиграл ты или не выиграл: не принципиально — 4-е, 5-е или какое-то другое. Но другое дело, что каждая игра для нас — это абсолютный раздражитель, и жажда победы, и жажда забить, надежно играть в обороне. Со "Сморгонью" получилась такое вот недоразумение: не удалось забить — и, как следствие, ничья. А говорить сослагательно — "Шахтер" то, "Шахтер" то — я не хочу, потому что это вопрос той или иной оценки, а оценки давать я ни в коем случае не имею права и тем более не хочу. Соответственно, я считаю, что "Гомель" провел замечательный матч, конечно, мог и соперник забить, но я считаю, что мы должны были больше забить. Может быть, кто-то из вас видел повтор? Повтор штрафного и забитого гола, который отменили? Может, что-т вы скажете? Кто-то видел?





Я комментировал эту встречу: два монитора, и с моих ракурсов не могу прямо сказать. Но в таких ситуациях, насколько я знаю, это отдают на откуп помощнику — и он не сразу побежал.





- Помощник не побежал. Он думал. Я думаю, он смотрел ВАР, либо телефон, либо воспроизводил в мозгу то, что произошло, только у меня вопрос: как он воспроизводил? Большое сомнение. Если человек не может принять решение, то, мне кажется, человеку нечего тут делать именно в таких матчах. Сказать, сколько ошибок в этом году было против "Гомеля"? Их было колоссальное количество! И вопрос сегодняшнего матча тому подтверждение, в прошлом матче подтверждение: на Соловье на 5-й минуте фолят в штрафной на линии — и это ни в коем случае не фол и не пенальти. Это фол, но это не пенальти, почему? И таких моментов можно насобирать огромное количество. Что это? Это большой жирный вопрос, на который у меня есть абсолютный ответ. Но отвечать сейчас и говорить... Думаю, диссонанс и шум создастся.





Так наоборот, может быть, ваша речь заставила другие клубы говорить?





- Да, я вам скажу, моя речь заставила бы мне быстрее отрезать — и ходил бы я безголовый. И как все было бы своим чередом, так бы и осталось... Никому это, я вижу, не принципиально.





"Гомель" провел не только хорошо сегодняшнюю игру, но и весь сезон. Наверняка гомельские болельщики ждут в следующем году более высокий результат. Однако в СМИ появилась информация, что вас видят уже в другом клубе.





- Замечательно (смеется). Да, видите, и не только в одном. Я просто не представляю, возможно, надо как-то, как в "Сыроежкиных": один Сыроежкин, второй Сыроежкин... Один в школу ходит, второй еще куда-то. Один в "Динамо" ходит, второй в БАТЭ ходит, еще куда-то. Вопрос — это спекуляция и домыслы. Есть такое — ну и хорошо. Говорят и говорят — это и есть футбол, есть определенная прелесть. Не постный, как сейчас у нас, а определенная пикантность и перчинка.







