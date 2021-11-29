НХЛ. Алексей Протас получил от Александра Овечкина топор викинга — приз лучшему нападающему матча
Белорусский форвард "Вашингтона" Алексей Протас получил от капитана команды Александра Овечкина топор викинга — приз лучшему атакующему игроку матча в составе "Кэпиталз".
В выездном поединке с "Каролиной" (4:2) Протас забросил первую шайбу в НХЛ и вынудил соперников трижды на себе сфолить.
Приз лучшему игроку в обороне достался россиянину Дмитрию Орлову, который набрал 2 (1+1) очка, стал автором победной шайбы и был назван первой звездой встречи.
No quit in this team#ALLCAPS pic.twitter.com/3CGEN3E1mU— Washington Capitals (@Capitals) November 28, 2021
09:01 29/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение