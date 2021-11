В выездном поединке с "Каролиной" (4:2) Протас забросил первую шайбу в НХЛ и вынудил соперников трижды на себе сфолить.

Приз лучшему игроку в обороне достался россиянину Дмитрию Орлову, который набрал 2 (1+1) очка, стал автором победной шайбы и был назван первой звездой встречи.

