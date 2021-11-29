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НХЛ. Алексей Протас получил от Александра Овечкина топор викинга — приз лучшему нападающему матча

Белорусский форвард "Вашингтона" Алексей Протас получил от капитана команды Александра Овечкина топор викинга — приз лучшему атакующему игроку матча в составе "Кэпиталз".

В выездном поединке с "Каролиной" (4:2) Протас забросил первую шайбу в НХЛ и вынудил соперников трижды на себе сфолить.

Приз лучшему игроку в обороне достался россиянину Дмитрию Орлову, который набрал 2 (1+1) очка, стал автором победной шайбы и был назван первой звездой встречи.
Прессбол
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