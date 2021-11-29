Свой последний матч он провел 15 августа 2021 года против Шахтера, после чего пополнил тренерский штаб Медведей. На данный момент специалист помогает Игорю Трухову.





По ходу карьеры Ковель защищал цвета минского Динамо, львовских Карпат, Сатурна, Минска, Иртыша, Немана и Белшины. В составе минского Динамо нападающий в 2004-м году стал чемпионом Беларуси.





С нынешнего сезона Леонид выступал за Сморгонь, где отметился двумя мячами в 14 играх.





Всего в карьере Ковель забил 83 мяча, отдал 45 голевых передач в 418 встречах, пишет sportarena.by



