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ЧБ по футболу: Кто завоевал медали?

В следующем году в Высшей лиге будут играть команды из Дзержинска и Бобруйска.

Чемпионом Высшей лиги стал солигорский «Шахтер». «Горняки» обеспечили себе первое место еще месяц назад, вторым стал борисовский БАТЭ, «бронза» — у минского «Динамо».
 
 В переходных матчах за право выступить в компании сильнейших сыграют мозырская «Славия» и столичные «Крумкачы».
 
Напрямую в Высшую лигу вышли дзержинский «Арсенал» и бобруйская «Белшина».
blizko.by
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