ЧБ по футболу: Кто завоевал медали?

Чемпионом Высшей лиги стал солигорский «Шахтер». «Горняки» обеспечили себе первое место еще месяц назад, вторым стал борисовский БАТЭ, «бронза» — у минского «Динамо».

В переходных матчах за право выступить в компании сильнейших сыграют мозырская «Славия» и столичные «Крумкачы».

Напрямую в Высшую лигу вышли дзержинский «Арсенал» и бобруйская «Белшина».



