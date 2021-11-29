ЧБ по футболу: Кто завоевал медали?
В следующем году в Высшей лиге будут играть команды из Дзержинска и Бобруйска.
Чемпионом Высшей лиги стал солигорский «Шахтер». «Горняки» обеспечили себе первое место еще месяц назад, вторым стал борисовский БАТЭ, «бронза» — у минского «Динамо».
В переходных матчах за право выступить в компании сильнейших сыграют мозырская «Славия» и столичные «Крумкачы».
Напрямую в Высшую лигу вышли дзержинский «Арсенал» и бобруйская «Белшина».
08:12 29/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение