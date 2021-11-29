По его словам, грузовики направлялись в Марсель на погрузку на паром, который с гоночной техникой через несколько дней возьмет курс на Саудовскую Аравию, но команду не пустили, пишет matchtv.ru





Другой источник «Матч ТВ» допустил, что такое решение может быть связано с санкциями в отношении завода. Также собеседник отметил, что в «МАЗ-СПОРТавто» разрабатывается наземный альтернативный маршрут до Саудовской Аравии через Сирию, при этом команда не оставляет надежды на участие в «Дакаре». Ожидается, что белорусская команда в скором времени выступит с заявлением.





Ранее стало известно, что «МАЗ-СПОРТавто» на ралли-марафоне должны были представлять три экипажа. Все они получили стартовые номера: № 502 — Сергей Вязович, Павел Гаранин, Антон Запорощенко; № 507 — Алексей Вишневский, Максим Новиков, Сергей Сачук; № 517 — Александр Василевский, Александр Швед, Виталий Мурылёв.





Летом Евросоюз ввел санкции в отношении ряда физический и юридических лиц Белоруссии. В частности, запретительные меры коснулись Минского автомобильного завода (МАЗ). «МАЗ-СПОРТавто» является заводской командой.





«Дакар» пройдет в Саудовской Аравии 2–14 января.