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Команде «МАЗ-СПОРТавто» запрещено участвовать в гонке «Дакара»

Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» получила запрет на участие в ралли-марафоне «Дакар» от организаторов гонки, сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

Команде «МАЗ-СПОРТавто» запрещено участвовать в гонке «Дакара»
Фото: © Dppi / Julien Delfosse / Keystone Press Agency / Global Look Press
 По его словам, грузовики направлялись в Марсель на погрузку на паром, который с гоночной техникой через несколько дней возьмет курс на Саудовскую Аравию, но команду не пустили, пишет matchtv.ru

Другой источник «Матч ТВ» допустил, что такое решение может быть связано с санкциями в отношении завода. Также собеседник отметил, что в «МАЗ-СПОРТавто» разрабатывается наземный альтернативный маршрут до Саудовской Аравии через Сирию, при этом команда не оставляет надежды на участие в «Дакаре». Ожидается, что белорусская команда в скором времени выступит с заявлением.

Ранее стало известно, что «МАЗ-СПОРТавто» на ралли-марафоне должны были представлять три экипажа. Все они получили стартовые номера: № 502 — Сергей Вязович, Павел Гаранин, Антон Запорощенко; № 507 — Алексей Вишневский, Максим Новиков, Сергей Сачук; № 517 — Александр Василевский, Александр Швед, Виталий Мурылёв.

Летом Евросоюз ввел санкции в отношении ряда физический и юридических лиц Белоруссии. В частности, запретительные меры коснулись Минского автомобильного завода (МАЗ). «МАЗ-СПОРТавто» является заводской командой.

«Дакар» пройдет в Саудовской Аравии 2–14 января.
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