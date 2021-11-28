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Швед Самуэльссон выиграл последнюю гонку первого этапа Кубка мира по биатлону

В шведском Эстерсунде в воскресенье мужской спринтерской гонкой завершился первый этап Кубка мира по биатлону.

Фото: instagram.com/sebastian_samuelsson

Лучшим в спринте, как и в аналогичной женской дисциплине, стал представитель Швеции - Себастиан Самуэльссон (22:33.5). Серебро и бронза остались за норвежцами – Ветле Шоста Кристиансеном и Йоханнесом Бё, которые проиграли лидеру 11.8 сек. и 12.2 сек. соответственно, пишет Interfax.by. Все трое были безупречны на огневых рубежах.

Лучший из белорусов Антон Смольский с двумя промахами (1+1) стал 19-м. 

Максим Воробей - 46-й (2 промаха, 0+2), Сергей Бочарников - 60-й (3 промаха, 1+2), Роман Елётнов - 71-й (3 промаха, 1+2), Дмитрий Лазовский 77-й (3 промаха, 1+2).
 
Мужской спринт стал последней гонкой скоротечного первого этапа Кубка мира. Однако здесь же в Эстерсунде со 2 по 5 декабря пройдет второй этап КМ. В его программе спринтерские гонки и гонки преследования, а также эстафеты.
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