Фото: instagram.com/sebastian_samuelsson





Лучшим в спринте, как и в аналогичной женской дисциплине, стал представитель Швеции - Себастиан Самуэльссон (22:33.5). Серебро и бронза остались за норвежцами – Ветле Шоста Кристиансеном и Йоханнесом Бё, которые проиграли лидеру 11.8 сек. и 12.2 сек. соответственно, пишет Interfax.by. Все трое были безупречны на огневых рубежах.





Лучший из белорусов Антон Смольский с двумя промахами (1+1) стал 19-м.





Максим Воробей - 46-й (2 промаха, 0+2), Сергей Бочарников - 60-й (3 промаха, 1+2), Роман Елётнов - 71-й (3 промаха, 1+2), Дмитрий Лазовский 77-й (3 промаха, 1+2).

Мужской спринт стал последней гонкой скоротечного первого этапа Кубка мира. Однако здесь же в Эстерсунде со 2 по 5 декабря пройдет второй этап КМ. В его программе спринтерские гонки и гонки преследования, а также эстафеты.























