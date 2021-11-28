Олег Микульчик близок к назначению в Украине — СМИ
Ранее специалист проработал в трёх клубах КХЛ.
Олег Микульчик. Фото: ХК Автомобилист
Белорусский наставник Олег Микульчик может возглавить киевский СК Сокол, пишет Спортарена.
Этот клуб создаётся с нуля для участия в Суперлиге.
Напомним, что 57-летний тренер имеет опыт работы в КХЛ. Он работал помощником главного тренера в минском Динамо, Нефтехимике и Автомобилисте.
Последним местом работы Микульчика был ташкенский Хумо, который в сезон-2019/2020 выступал в ВХЛ. Тогда Микульчик также был ассистентом главного тренера.
Отметим, что в бытность хоккеистом Микульчик выступал в том числе и в НХЛ, где защищал цвета Виннипега и Анахайма.
Источник: Артур Борис
16:41 28/11/2021
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