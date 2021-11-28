Олег Микульчик. Фото: ХК Автомобилист





Белорусский наставник Олег Микульчик может возглавить киевский СК Сокол, пишет Спортарена.





Этот клуб создаётся с нуля для участия в Суперлиге.





Напомним, что 57-летний тренер имеет опыт работы в КХЛ. Он работал помощником главного тренера в минском Динамо, Нефтехимике и Автомобилисте.





Последним местом работы Микульчика был ташкенский Хумо, который в сезон-2019/2020 выступал в ВХЛ. Тогда Микульчик также был ассистентом главного тренера.





Отметим, что в бытность хоккеистом Микульчик выступал в том числе и в НХЛ, где защищал цвета Виннипега и Анахайма.