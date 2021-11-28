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Две белорусские биатлонистки вошли в топ-5 гонки в Эстерсунде

Биатлонистки продолжат выступление в Кубке мира на втором этапе, который со 2 по 5 декабря вновь примет шведский Эстерсунд.

Иллюстративное фото


Динара Алимбекова снова стала четвертой на этапе КМ по биатлону: она стреляла без промахов, но скорости не хватило, от победительницы Ханны Эберг из Швеции Алимбекова отстала на 18 секунд, сообщает Sputnik.

Дистанцию 7,5 км шведка преодолела за 19 минут 1,5 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше (+11,3; 0), третьей – норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (+15,4; 1).

Еще одна белоруска Анна Сола стала пятой (+27,3 секунды).

Накануне Алимбекова стала четвертой в индивидуальной гонке.
Биатлонистки продолжат выступление в Кубке мира на втором этапе, который со 2 по 5 декабря вновь примет шведский Эстерсунд.
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