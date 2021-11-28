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Макгрегор обозначил сроки возвращения к MMA

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор: спарринги возобновим в апреле, а затем вернемся.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

33-летний Макгрегор рассчитывает, что полностью восстановится после травмы уже к весне 2022-го. «Возобновим спарринги в MMA в апреле, дальнейшее возвращение в спорт неизбежно!» — написал ирландец.

23 ноября Макгрегор утверждал, пишет Лента.Ру, что намерен не просто возобновить выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а хочет драться за титул. При этом на поединок с ирландцем рассчитывают американцы Майкл Чэндлер и Макс Холлоуэй.

Макгрегор получил травму в схватке с Дастином Порье летом. Тогда ирландец сломал ногу в первом раунде и не смог продолжить поединок. Он во второй раз подряд проиграл Порье.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.
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