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33-летний Макгрегор рассчитывает, что полностью восстановится после травмы уже к весне 2022-го. «Возобновим спарринги в MMA в апреле, дальнейшее возвращение в спорт неизбежно!» — написал ирландец.





23 ноября Макгрегор утверждал, пишет Лента.Ру, что намерен не просто возобновить выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а хочет драться за титул. При этом на поединок с ирландцем рассчитывают американцы Майкл Чэндлер и Макс Холлоуэй.





Макгрегор получил травму в схватке с Дастином Порье летом. Тогда ирландец сломал ногу в первом раунде и не смог продолжить поединок. Он во второй раз подряд проиграл Порье.





Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.