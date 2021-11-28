







Кроме Аньелли и Недведа под следствием находятся бывший спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи и трое сотрудников коммерческого отдела клуба.





Расследование касается финансовой отчетности за последние три сезона, пишет ru.oxu.az. В офисах "Ювентуса" в Турине и Милане проводятся обыски.





Расследование, в частности, затрагивает сделку, когда "Ювентус" продал полузащитника Миралема Пьянича в испанскую "Барселону", а в обратном направлении перешел футболист Артур.





"Ювентус" за последние три сезона дважды выиграл чемпионат Италии.