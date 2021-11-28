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СМИ: Руководителей "Ювентуса" подозревают в финансовых махинациях

Президент итальянского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Аньелли и вице-президент клуба Павел Недвед находятся под следствием по подозрению в ложной финансовой отчетности на 50 млн евро, сообщается La Gazzetta dello Sport.



Кроме Аньелли и Недведа под следствием находятся бывший спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи и трое сотрудников коммерческого отдела клуба. 

Расследование касается финансовой отчетности за последние три сезона, пишет ru.oxu.az. В офисах "Ювентуса" в Турине и Милане проводятся обыски.

Расследование, в частности, затрагивает сделку, когда "Ювентус" продал полузащитника Миралема Пьянича в испанскую "Барселону", а в обратном направлении перешел футболист Артур.

"Ювентус" за последние три сезона дважды выиграл чемпионат Италии.
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