СМИ: Руководителей "Ювентуса" подозревают в финансовых махинациях
Президент итальянского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Аньелли и вице-президент клуба Павел Недвед находятся под следствием по подозрению в ложной финансовой отчетности на 50 млн евро, сообщается La Gazzetta dello Sport.
Кроме Аньелли и Недведа под следствием находятся бывший спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи и трое сотрудников коммерческого отдела клуба.
Расследование касается финансовой отчетности за последние три сезона, пишет ru.oxu.az. В офисах "Ювентуса" в Турине и Милане проводятся обыски.
Расследование, в частности, затрагивает сделку, когда "Ювентус" продал полузащитника Миралема Пьянича в испанскую "Барселону", а в обратном направлении перешел футболист Артур.
"Ювентус" за последние три сезона дважды выиграл чемпионат Италии.
13:34 28/11/2021
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