







Во время матча Открытого первенства Москвы между «Динамо» и ЦСКА (игроки 2005 г.р.) 21 ноября Родионов потерял сознание на скамейке запасных.





Ему была оказана первая помощь, после чего Валентина экстренно прооперировали в Морозовской детской клинике. Врачи шесть дней боролись за жизнь игрока, но, к сожалению, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти его не удалось.





Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Валентина, пишет Прессбол. Все матчи КХЛ, МХЛ и ЖХЛ 28 ноября начнутся с минуты молчания в память о нем, сообщает сайт КХЛ.





28 ноября минское "Динамо" принимает "Трактор". Начало игры в 17.10.











