+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Ушел из жизни 16-летний игрок московского "Динамо" Валентин Родионов. 28 ноября все матчи КХЛ начнутся с минуты молчания

27 ноября в реанимации скончался игрок МХК "Динамо" Валентин Родионов.



Во время матча Открытого первенства Москвы между «Динамо» и ЦСКА (игроки 2005 г.р.) 21 ноября Родионов потерял сознание на скамейке запасных.

Ему была оказана первая помощь, после чего Валентина экстренно прооперировали в Морозовской детской клинике. Врачи шесть дней боролись за жизнь игрока, но, к сожалению, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Валентина, пишет Прессбол. Все матчи КХЛ, МХЛ и ЖХЛ 28 ноября начнутся с минуты молчания в память о нем, сообщает сайт КХЛ.

28 ноября минское "Динамо" принимает "Трактор". Начало игры в 17.10.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]