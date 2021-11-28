Ушел из жизни 16-летний игрок московского "Динамо" Валентин Родионов. 28 ноября все матчи КХЛ начнутся с минуты молчания
27 ноября в реанимации скончался игрок МХК "Динамо" Валентин Родионов.
Во время матча Открытого первенства Москвы между «Динамо» и ЦСКА (игроки 2005 г.р.) 21 ноября Родионов потерял сознание на скамейке запасных.
Ему была оказана первая помощь, после чего Валентина экстренно прооперировали в Морозовской детской клинике. Врачи шесть дней боролись за жизнь игрока, но, к сожалению, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти его не удалось.
Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Валентина, пишет Прессбол. Все матчи КХЛ, МХЛ и ЖХЛ 28 ноября начнутся с минуты молчания в память о нем, сообщает сайт КХЛ.
28 ноября минское "Динамо" принимает "Трактор". Начало игры в 17.10.
12:25 28/11/2021
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