Константин Шостак









В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на счету 21-летнего вратаря девять проведённых встреч, в которых он одержал шесть побед, отбивая 92,3% бросков и имея коэффициент надёжности 2,07.





Всего на его его счету 18 матчей в лиге, в которых он отбил 90,9% бросков, пропуская в среднем 2,67 шайбы за матч. За «Северсталь» он выступал с 2019 года.





Также, пишет Belarushockey.com, Шостак представлял сборную Беларуси на чемпионате мира 2021 года.



