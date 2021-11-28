







Есть ли у тебя какие-нибудь спортивные планы?





Я хочу играть и приносить пользу своей команде.





Судя по всему, тобой заинтересован один из польских клубов. Это правда?





Да, были даже переговоры, но они провалились перед завершением. Я не живу этим, я играю в Лиге чемпионов за большой клуб.





Но вы не исключаете выступление в Польше?





Было бы странно, если бы я исключил это. В Польше хороший чемпионат, сильная поддержка болельщиков и заполненные стадионы, цитирует Прессбол.







