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Илья Шкурин: переговоры о переходе в польскую команду провалились, но сейчас играю в Лиге чемпионов за большой клуб

Нападающий "Динамо" Илья Шкурин рассказал о планах на будущее.



Есть ли у тебя какие-нибудь спортивные планы?

Я хочу играть и приносить пользу своей команде.

Судя по всему, тобой заинтересован один из польских клубов. Это правда?

Да, были даже переговоры, но они провалились перед завершением. Я не живу этим, я играю в Лиге чемпионов за большой клуб.

Но вы не исключаете выступление в Польше?

Было бы странно, если бы я исключил это. В Польше хороший чемпионат, сильная поддержка болельщиков и заполненные стадионы, цитирует Прессбол.
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