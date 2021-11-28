Илья Шкурин: переговоры о переходе в польскую команду провалились, но сейчас играю в Лиге чемпионов за большой клуб
Нападающий "Динамо" Илья Шкурин рассказал о планах на будущее.
Есть ли у тебя какие-нибудь спортивные планы?
Я хочу играть и приносить пользу своей команде.
Судя по всему, тобой заинтересован один из польских клубов. Это правда?
Да, были даже переговоры, но они провалились перед завершением. Я не живу этим, я играю в Лиге чемпионов за большой клуб.
Но вы не исключаете выступление в Польше?
Было бы странно, если бы я исключил это. В Польше хороший чемпионат, сильная поддержка болельщиков и заполненные стадионы, цитирует Прессбол.
11:03 28/11/2021
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