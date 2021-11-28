







Контракт с Макрицким подписан до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.





Тренерскую карьеру Александр Петрович начал в 2012 году в команде "Динамо-Шинник" ассистентом главного тренера, в 2014 году он переехал работать в нижегородское "Торпедо". После был опыт работы в команде "Сибирь".





Последним местом работы 50-летного специалиста была "Юность" из чемпионата Беларуси. Макрицкий ушел из клуба в январе, тогда минчане лидировали в экстралиге "А", пишет Прессбол.





"Сарыарка" прямо сейчас занимает четвертое место в чемпионате Казахстана.











