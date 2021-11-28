



Воздушные такси на электрических двигателях будут катать гостей во время летних Олимпийских игр во Франции в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Группы аэропортов Парижа (Groupe ADP) на официальном сайте.





25 ноября на аэродроме Понтуаз в муниципалитете Кормей-ан-Вексен открыли испытательный центр, на котором будут тестировать электросамолеты с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) в рамках программы городской воздушной мобильности, пишет Фокус. Для этого руководство аэропортов Парижа оборудовала посадочные платформы, рулежные дорожки, складские помещения и стоянки.





В первую очередь компании при поддержке французского органа гражданской авиации DGAC изучат различные способы транспортировки пассажиров в рамках Олимпийских и Паралимпийских игр. Выделили два основных маршрута: между вертодромом Париж-Исси-ле-Мулино и аэродромом Сен-Сир, а также между аэропортами Париж-Шарль-де-Голль и Ле-Бурже и Парижем. Таким образом будут соединены два пригорода и юго-западная часть города.

Для проведения испытаний отобрали около тридцати производителей eVTOL, в том числе такие известные компании, как Volocopter, Airbus, Vertical Aerospace, Ascendance, Lilium и Joby Aviation. Им предстоит моделировать летательные аппараты, измерять уровень шума, устраивать полеты и позаботиться о внедрении аэротакси в воздушное пространство столицы, в том числе о зарядке батарей и площадках для технического обслуживания.





Фото: Groupe ADP





Кроме того, эксперты будут разрабатывать пассажирские маршруты и создадут модульную инфраструктуру под названием "Вертипорт", концепцию которой разработал британский оператор в партнерстве с Группой аэропортов Парижа. Система позволит тестировать взлет и посадку eVTOL, способы зарядки и техобслуживания транспорта с июня 2022 года.





"Наш аэродром в Понтуазе объединяет уникальную экосистему вокруг новой воздушной мобильности, а испытательная платформа, которую мы запускаем сегодня, не имеет прецедентов в Европе. Она позволит устраивать надежные эксперименты для изучения возможностей декарбонизированной и инновационной авиации и развития рынка низковысотной авиации (ниже 300 метров), который до сих пор практически не изучался", — заявил гендиректор Groupe ADP Августин де Романет.

Ранее Volocopter провел первый пилотируемый полет на eVTOL в Южной Корее. Электросамолет 2X продолжил серию тестов, пролетев 3 километра за 5 минут с максимальной скоростью 45 км/ч.





В ноябре в Австралии прошли первые в мире гонки на электросамолетах, которыми пилоты управляли дистанционно. Октокоптерам Airspeeder Mk3 удалось разогнаться до 155 км/ч.







