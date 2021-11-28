



– Никакого «разбора полетов» (вопреки некоторым слухам. – Авт.) не было, – отмечает Николай Николаевич. – Эрнест Владимирович – молодец, он многое сделал для клуба в момент его нового становления. Не побоялся взять на себя ответственность. Как антикризисный менеджер, он справился со своей задачей, пишет ВБ. Но за витриной в виде команды «Динамо-Брест» всегда есть изнанка, большая организационная работа. Ведь сам клуб, после того как стал государственным, превратился в большое учреждение. Это и женская команда, и школа. В ближайшее время появится отделение пляжного футбола, у нас этот вид спорта на мировом уровне, и в Бресте есть талантливые ребята.





К тому же, мы не отказываемся от идеи выстроить в области футбольную пирамиду. И «Динамо» – лишь ее вершина. Сегодня некой системной работы по всей пирамиде нет. Увы, Эрнест Владимирович больше внимания уделял именно главной команде и многое делал для нее. Но в специфику самой пирамиды не вник. И у нас сегодня сложилась ситуация, как в басне про лебедя, рака и щуку. ЦОР живет сам по себе, женская команда – сама по себе. Да, где-то выделили какие-то средства, приодели ребят – но на этом все и закончилось. А нужна системная работа по всем направлениям.





Кто придет Эрнесту Николайчуку на смену? По всей логике, это должен быть человек из футбольной «тусовки», с определенным авторитетом среди коллег…





– Да, совершенно верно. Не буду произносить конкретных фамилий, но кандидатура на пост директора есть. Конечно, ее еще должны согласовать на различных уровнях, от города и области до Минспорта. Как только согласование произойдет, мы об этом объявим.





Довелось побывать в Пинске на матче второго дивизиона между «Волной» и «Барановичами». Исходя из услышанного на трибунах и некоторых инсайдов, кажется, что там не очень-то и хотят работать только на брестское «Динамо»…





– У нас есть четко выстроенная система, которую мы определили на областной коллегии. Так, все футбольные школы райцентров должны быть представлены как минимум в третьем дивизионе белорусского чемпионата. Лучшие из их воспитанников должны играть. Плюс – 4-5 человек в возрасте 16-17 лет обязательно. В первой лиге у нас Пинск и Барановичи. Та же «Волна» превратилась из общественного объединения в государственное учреждение, была объединена с базой и школой. И мы по этому пути идем не только в футболе, но и в хоккее. «Барановичи» тот же путь проделали чуть раньше. Увы, коммерческий футбол у нас в Беларуси пока не прижился. Поэтому мы видим такую систему: в Д3 – все школы районов, в Д2 – Пинск и Барановичи, которые охватывают и соседние районы, в высшей лиге – брестское «Динамо» как вершина пирамиды.





Забываем про «Рух»…





– «Рух» забрал у «Динамо» всех лучших. Не только основу, но и молодежь. Даже в самые худшие годы, когда у «Динамо» не было денег на новых игроков, всегда был свой толковый резерв. В этот раз молодые ребята ушли в «Рух» вслед за основой. Поэтому дубль «Динамо» провалился по всем направлениям. И сейчас мы хотим, чтобы система все-таки заработала и дала нам этот резерв. Отправные точки есть, их нужно связать воедино. Это задача для всех спортивных руководителей. И для ГФК «Динамо-Брест», которое должно стоять во главе. Это должен понимать и новый руководитель клуба.





Если, условно, «Волна» сможет пробиться в элиту белорусского футбола, ей дадут там сыграть?





– Такие желания не только у «Волны». Амбиции были и раньше у «Барановичей», сейчас заявляет о них «Малорита». Мы не хотим их ограничивать. Но мы говорим: «Создайте необходимые условия». Очень много ребят мы теряем после 16-17 лет. В девятом-десятом классах они много играют, участвуют в турнирах, олимпийских днях молодежи. Но затем, после 11-го класса, многие делают выбор в пользу образования вне футбола и заканчивают со спортом. Хорошо, если кого-то присмотрит агент и начнет продвигать. А если нет, то мы очень многих теряем. Получается, что тренеры работали, мы в этих парней многое вложили, возили их по соревнованиям – но не получили никакой отдачи для профессионального спорта. Понятно, что из ста ребят на действительно профессиональный уровень выйдут десять. А из этих десяти один будет топ-игрок. Это уже неплохо. И если раз в год школа будет давать топ-игрока, то через какое-то время и команда соберется крепкая. А если такие топы будут и в Бресте, и в Пинске, и в Барановичах, то это уже три игрока в год.





Что касается «Волны», то у них хорошая инфраструктура. В спортивном ядре у них еще должен быть бассейн и возможность размещения до 60 спортсменов. Так что в этом плане город готов к высшей лиге. Но в самом Пинске тоже два футбольных лагеря. И конкуренция не всегда идет на пользу. Амбиции – это хорошо, но их нужно подтверждать делом. На примере Бреста мы видели, что при наличии финансирования можно за три года выстроить чемпионскую команду. Но на том же примере видели и то, как тяжело приходится после этой эйфории.





Про женское «Динамо» не могу не спросить. За результаты команды обидно, и многие задаются вопросом, зачем нам такой женский футбол?





– Закрывать команду точно не будем – не для этого мы ее создавали. Здесь вопрос исключительно правильного организационного распределения средств внутри клуба. Скажем так, на скамейке мужской команды можно найти определенные резервы, которых вполне хватит для нормального финансирования женской команды. С новым руководителем у них должно все наладиться – лично мне бы этого хотелось. Я удивляюсь тому, как девчонки вообще выдержали психологически этот сезон, регулярно проигрывая с крупными счетами и ставя антирекорды. Они, безусловно, заслуживают большего. И команда требует усиления, возможно, и легионерками. В женском футболе – совсем не те деньги, что в мужском, и на скромную сумму можно приобрести несколько легионерок в усиление. Это, опять же, задача для руководителя клуба: выработать стратегию, дать соответствующие поручения, выделить средства. Иногда и самому нужно побегать по спонсорам, договориться. Сегодня золото с неба не упадет.





Нашумевшее «дело Хачериди» угрожает хрупкой финансовой стабильности клуба? На каком оно этапе?





– В CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне. – Авт.) назначены слушания, «Динамо» подало апелляцию на решение FIFA. Назначен арбитр этого дела, итальянец (Чезаре Габазио, главный юрисконсульт туринского «Ювентуса». – Авт.). Исходя из сроков и прогнозов рассмотрения дела, скажу, что оно не должно повлиять на участие «Динамо» в следующем сезоне: мы сможем заявиться и провести чемпионат даже при неблагоприятном исходе в CAS. Ситуация не из приятных, ведь когда дела команды передавались от ООО «Динамо-Брест» к ГФК «Динамо-Брест», по всем направлениям долгов не было. И буквально через день или два Хачериди подал в суд. Ситуация неоднозначная.