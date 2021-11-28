Роман Бегунов. Фото: Шахтер





Шахтер не рассчитывает на Сергея Политевича и Романа Бегунова в новом сезоне.





Многим другим белорусским футболистам предложены существенные сокращения личных условий.





Об этом сообщает журналист Владислав Татур в своем телеграм-канале.



