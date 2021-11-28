Сразу два игрока солигорского "Шахтёра" могут покинуть клуб
Речь о Сергее Политевиче и Романе Бегунове.
Роман Бегунов. Фото: Шахтер
Шахтер не рассчитывает на Сергея Политевича и Романа Бегунова в новом сезоне.
Многим другим белорусским футболистам предложены существенные сокращения личных условий.
Об этом сообщает журналист Владислав Татур в своем телеграм-канале.
В нынешнем сезоне солигорский Шахтёр защитил титул чемпиона Беларуси за 3 тура до конца. Таким образом, пишет Спортарена, горняки стали трёхкратным чемпионом Беларуси.
Источник: Артур Борис
08:57 28/11/2021
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