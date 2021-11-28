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Сражение за мировую шахматную корону: вторая ничья

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном во второй партии матча за мировую шахматную корону. Первая партия также завершилась вничью. Матч за мировую корону состоит из 14 партий, третья пройдет 28 ноября. Действующим чемпионом мира по шахматам является Карлсен.




После двух партий счет 1:1. Сегодня Непомнящий играл черными фигурами, в воскресенье он будет играть белыми, пишет Кommersant.ru. Матч проходит в Дубае.
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