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Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что прямо на ней загорелись штаны после завершения гонки в рамках первого этапа Кубка мира в финском Рука.





Соревнования проходили при температуре -20 градусов.





После того, как Карлссон финишировала она отправилась в палатку, где с ней произошел конфуз.





«Мои штаны загорелись из-за обогревательного прибора. Я сидела слишком близко к обогревателю, и у меня загорелись штаны. Это было жутко, зато сегодня я "в огне". К счастью, я не поранилась, но штанов у меня уже нет. Полностью сгорели», - цитирует «Expressen» слова лыжницы.





Кроме того, далее стало известно, что шведку госпитализировали с обморожением пальцев рук. При этом Карлссон выиграла индивидуальную гонку на 10 километров классическим стилем, опередив норвежку Терезу Йохеуг на 13,7 секунды.





«Я не чувствовала своих пальцев во время гонки. Когда я финишировала, почувствовала, как мне холодно. Я не могла пошевелить пальцами. Я могу запаниковать, когда мне холодно. Думала, я больше никогда не согреюсь. К счастью, это не настолько все драматично», - рассказала лыжница в беседе с «Dagbladet».