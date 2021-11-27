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Биатлон: в шведском Эстерсунде старт у мужчин в 17.00, «Беларусь 5». Первый этап Кубка мира

Главная цель – Олимпиада-2022.

В белорусской сборной по пять женщин и мужчин. Хотя женская команда по квоте, которую она получила в прошлом сезоне, может выставить шесть спортсменок. Итак, в Швеции сезон начнут Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Анна Сола, сестры-близнецы Елена и Ирина Кручинкины – у женщин; Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский – у мужчин.

Мужская сборная послабее, чем женская. В общем зачете прошлого сезона Антон Смольский был 26-м, а Сергей Бочарников – 34-м. Антон лучшие личные гонки заканчивал на 18-19 местах, а Сергей – на 13-й позиции. На медали можно рассчитывать только при очень удачном стечении обстоятельств, пишет belarus.kp.ru

Какие призовые?

Международный союз биатлонистов большими суммами своих спортсменов не балует. Первое место в личных гонках – 15 тысяч евро, второе – 12 тысяч, третье – 9 тысяч… Премируют первую десятку, а тот, который ее замыкает получит 2,5 тысячи. В эстафетах квартеты-призеры получат соответственно 24, 18 и 14 тысяч евро.
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