Италия или Португалия пропустит чемпионат мира по футболу
В пятницу прошла жеребьевка стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022. Италия и Португалия оказались в одной группе. Если они победят своих соперников в полуфиналах, то сыграют друг с другом в финале
Сборная Италии или Португалии точно не сможет отобраться на чемпионат мира 2022 года в Катар. Об этом стало известно по итогам жеребьевки стыковых матчей, которая прошла в пятницу, пишет sportrbc.ru
12 сборных были разбиты на три мини-турнира (три «пути», как их назвали в ФИФА) по четыре команды в каждом. Для завоевания путевки в Катар будет необходимо обыграть двух соперников — в полуфинале и финале.
Италия и Португалия попали в один путь. Итальянцы в полуфинале сыграют с командой Северной Македонии, португальцы встретятся с Турцией. Победители этих пар поборются в финале за одну из трех оставшихся путевок от Европы на ЧМ-2022.
Полуфинальные матчи пройдут 24 марта, финалы — 29 марта.
Сборная Италии выиграла этим летом чемпионат Европы во второй раз в своей истории, итальянцы являются четырехкратными чемпионами мира. На прошлое мировое первенство, которое в 2018 году прошло в России, итальянцы не отобрались.
Португальцы являются чемпионами Европы 2016 года, лучшим результатом на чемпионатах мира является бронза 1966 года. На ЧМ-2018 Португалия дошла до 1/8 финала.
Финальная стадия ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Жеребьевка группового этапа состоится в апреле.
15:17 27/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение