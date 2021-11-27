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Италия или Португалия пропустит чемпионат мира по футболу

В пятницу прошла жеребьевка стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022. Италия и Португалия оказались в одной группе. Если они победят своих соперников в полуфиналах, то сыграют друг с другом в финале

Сборная Италии или Португалии точно не сможет отобраться на чемпионат мира 2022 года в Катар. Об этом стало известно по итогам жеребьевки стыковых матчей, которая прошла в пятницу, пишет sportrbc.ru
12 сборных были разбиты на три мини-турнира (три «пути», как их назвали в ФИФА) по четыре команды в каждом. Для завоевания путевки в Катар будет необходимо обыграть двух соперников — в полуфинале и финале.

Италия и Португалия попали в один путь. Итальянцы в полуфинале сыграют с командой Северной Македонии, португальцы встретятся с Турцией. Победители этих пар поборются в финале за одну из трех оставшихся путевок от Европы на ЧМ-2022.

Полуфинальные матчи пройдут 24 марта, финалы — 29 марта.

Сборная Италии выиграла этим летом чемпионат Европы во второй раз в своей истории, итальянцы являются четырехкратными чемпионами мира. На прошлое мировое первенство, которое в 2018 году прошло в России, итальянцы не отобрались.

Португальцы являются чемпионами Европы 2016 года, лучшим результатом на чемпионатах мира является бронза 1966 года. На ЧМ-2018 Португалия дошла до 1/8 финала.

Финальная стадия ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Жеребьевка группового этапа состоится в апреле.
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