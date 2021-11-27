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Баскетболистка Екатерина Снытина запустила свой интернет-магазин одежды

Беларусская баскетболиста Екатерина Снытина, член Фонда спортивной солидарности, запустила свой онлайн-магазин одежды. Об этом она сообщила в своем Инстаграм.

Баскетболистка Екатерина Снытина запустила свой интернет-магазин одежды
 Партнером по бизнесу стала Александра Пушкина, экс-сотрудница портала, признанного в Беларуси экстремистским.

«Нам захотелось создать вещи, которые будут иметь душевную связь с Беларусью. Чтобы беларусы, видя наш принт на майке или худи, понимали, что человек, который его носит ему не чужой, так как за это короткое время все мы стали намного ближе друг другу. Беларус беларусу беларус», — написала спортсменка.

Сообщается, что принты первой коллекции будут посвящены релокации. Вещи уже есть в продаже, пишет reform.by
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