+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Гран-при в Сочи: Татьяна Тарасова рассказала о проблемах со здоровьем

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о плохом самочувствии. Ее слова приводит РИА Новости.


Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Специалист рассказала, что не будет комментировать соревнования на Гран-при России по фигурному катанию в Сочи, хотя изначально планировала это сделать. Причиной стали проблемы со здоровьем.

В декабре прошлого года Тарасова рассказала, что из-за своего состояния вынуждена отказываться от поступивших предложений. Тренер отмечала, что хотела бы прокомментировать некоторые соревнования из дома, если ей настроят оборудование.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года тренер совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении, пишет Лента.ру.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]