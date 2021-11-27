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Специалист рассказала, что не будет комментировать соревнования на Гран-при России по фигурному катанию в Сочи, хотя изначально планировала это сделать. Причиной стали проблемы со здоровьем.





В декабре прошлого года Тарасова рассказала, что из-за своего состояния вынуждена отказываться от поступивших предложений. Тренер отмечала, что хотела бы прокомментировать некоторые соревнования из дома, если ей настроят оборудование.





Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года тренер совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении, пишет Лента.ру.



