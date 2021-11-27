Первая партия матча за шахматную корону между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном завершилась вничью
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в первой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Дубае.
Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась на 45-м ходу, сообщает РИА Новости.
Матч за мировую корону состоит из 14 партий в классические шахматы. В случае равенства в счете победитель будет определен на тай-брейке в быстрых шахматах. Вторая партия противостояния пройдет в субботу, 27 ноября.
Призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам составляет два миллиона евро.
10:57 27/11/2021
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