Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась на 45-м ходу, сообщает РИА Новости.





Матч за мировую корону состоит из 14 партий в классические шахматы. В случае равенства в счете победитель будет определен на тай-брейке в быстрых шахматах. Вторая партия противостояния пройдет в субботу, 27 ноября.





Призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам составляет два миллиона евро.



