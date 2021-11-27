Левандовский признан лучшим игроком мира по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Роберта Левандовского лучшим игроком мира 2021 года.
Фото: © Alexander Hassenstein / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Форвард сборной Польши и мюнхенской «Баварии» набрал в голосовании 150 очков. На втором месте оказался аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси — 105. Замкнул первую тройку представитель «Челси» и сборной Италии Жоржиньо — 40.
Левандовский второй год подряд признается лучшим футболистом в мире по версии IFFHS.
09:54 27/11/2021
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