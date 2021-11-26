Напомним, что Анастасия Сорокина (кстати, она — племянница известного белорусского гроссмейстера Виктора Купрейчика — Авт.) была избрана на пост председателя Белорусской федерации шахмат 19 мая 2017 года. Кроме того, она является вице-президентом Международной федерации шахмат.





Сорокина была в числе белорусских спортсменов, которые подписали открытое письмо с осуждением фактов фальсификации на президентских выборах 2020 года в Беларуси и насилия в отношении участников уличных протестов.





Осенью 2020 года шахматистка покинула Беларусь. В мае 2021 года она сообщила, что покидает пост председателя Белорусской федерации шахмат:





«Я приняла очень важное, но думаю единственное правильное решение на сегодняшний день. Я снимаю с себя полномочия председателя Белорусской федерации шахмат. Письмо об этом решении и о созыве внеочередной выборочной конференции было направлено в Попечительский совет Белорусской Федерации шахмат.





На протяжении четырёх лет, коллективом федерации при поддержке Попечительского совета и наших партнеров, был проведен ряд международных и республиканских турниров и чемпионатов. Задуманы и реализованы замечательные социальные и образовательные проекты. В 2018 году Республика Беларусь получила право проведения Всемирной Шахматной Олимпиады 2022 и Кубков мира 2020-2021.





К сожалению, в июне 2020 года Правительcтво Республики Беларусь приняло решение об отказе от проведения данных соревнований.

Это были сложные, но однозначно очень важные и интересные годы в моей жизни. Но иногда жизнь ставит перед выбором. Мой выбор сейчас – это семья и мои близкие люди…»





Вчера Анастасия Сорокина сообщила, что арестованы счета Школы шахмат ФИДЕ в Беларуси.





«Люди, которые уже на протяжении года рвутся к портфелям Белорусской федерации шахмат совсем оторвались от реальности из-за своих нездоровых амбиций, – рассказала Анастасия. – Закрыть детскую шахматную школу, в виде спорта которым вы хотите управлять. Воспалённое сознание и полное отсутствие интеллекта, вот что станет символом управления белорусскими шахматами в ближайшее время.





Эти люди хотели уничтожить мою репутацию и мою жизнь, не удалось. Перешли на самое святое – на детей…





Школа смогла выжить в очень непростые для нее времена, пандемия, мой вынужденный отъезд… Все держалось на инициативе, любви к своему делу, целеустремленности и порядочности тренеров и работников Школы. Учеников стало намного меньше, очень многие семьи также вынуждены были уехать из Беларуси.





Но Школа продолжала выполнять свою основную образовательную и социальную функцию. Участие в международных и социальных проектах, турниры, выставки, мастерклассы, сборы. Мы принимали гостей и дарили радость детям. Школа Шахмат была партнером при проведении трех очень успешных чемпионатов мира ФИДЕ среди кадетов 2017-2019гг. Около 2000 детей мы научили играть в шахматы за эти годы, воспитали чемпионов Беларуси и Минска. На базе Школы более двух лет шел проект для детей с расстройством аутистического спектра.





Более 100 детей, 5 педагогов, плюс административный корпус. Все эти люди остаются без работы. А дети без тренеров. И не говорите, что они могут пойти в другие школы, к другим педагогам. Ведь для гармоничного развития наших маленьких Беларусов нужны примеры достойных людей, а не тех, кто по-прежнему живет выражением “Моя хата с краю…”. Ведь уже давно сказали, она ни у кого не с краю, она следующая…





На протяжение года я не рассказывала свою личную историю, о том, как я уезжала из Минска, о том, что на протяжении всего этого времени испытывала моя семья, какому давлению подвергались честные и порядочные люди, которые работали со мной в федерации и в Школе. Мы все надеялись, что не тронут Школу, что есть какие-то красные линии, которые они не посмеют перейти – дети, старики, учителя… Нет линий. Нет совести. Нет чести…”











