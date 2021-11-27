



На мероприятии в Цюрихе (Швейцария) определились все соперники в рамках плей-офф.





Путь A





Полуфинал





1. Шотландия - Украина





2. Уэльс - Австрия





Финал





Победитель I пары - победитель II пары





Путь B





Полуфинал





1. Россия - Польша





2. Швеция - Чехия





Финал





Победитель I пары - победитель II пары





Путь C





Полуфинал





1. Италия - Северная Македония





2. Португалия - Турция





Финал





Победитель I пары - победитель II пары





Отметим, что после полуфинальных и финальных матчей раунда плей-офф станут известны еще три сборные, которые отправятся на чемпионат мира.





Полуфинальные игры состоятся 24-25 марта, а финальные - 28-29 марта 2022 года.