



По информации Marca, на 21-летнего футболиста претендует "Барселона". Отмечается, что представитель форварда в прошлый вторник побывал в Барселоне. По итогам переговоров сине-гранатовым удалось договориться со стороной Торреса. Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани отправится в Манчестер, чтобы обсудить возможность трансфера с "горожанами".



