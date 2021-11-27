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Ферран Торрес дал согласие на переход в команду сине-гранатовых

Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес может вернуться в чемпионат Испании, где ранее выступал в составе "Валенсии".


По информации Marca, на 21-летнего футболиста претендует "Барселона". Отмечается, что представитель форварда в прошлый вторник побывал в Барселоне. По итогам переговоров сине-гранатовым удалось договориться со стороной Торреса. Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани отправится в Манчестер, чтобы обсудить возможность трансфера с "горожанами".

В текущем сезоне Торрес провел за «Сити» 7 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу, пишет pressball.by
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