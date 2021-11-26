В Минске пройдет молодежный чемпионат Европы по танцевальному спорту
Беларусь получила право провести чемпионат Европы по танцевальному спорту среди молодежи.
Турнир состоится 4 декабря в столичном Дворце спорта. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал Министерства спорта и туризма.
В Минск прибудут танцевальные пары из 20 стран. Участники турнира выступят в двух танцевальных программах — европейской и латиноамериканской. Сначала пройдут отборочные раунды соревнований, а затем в вечерней программе будут разыграны медали чемпионата Европы, пишет minsknews.by
20:04 26/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение