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В Минске пройдет молодежный чемпионат Европы по танцевальному спорту

Беларусь получила право провести чемпионат Европы по танцевальному спорту среди молодежи.

 Турнир состоится 4 декабря в столичном Дворце спорта. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал Министерства спорта и туризма.

В Минск прибудут танцевальные пары из 20 стран. Участники турнира выступят в двух танцевальных программах — европейской и латиноамериканской. Сначала пройдут отборочные раунды соревнований, а затем в вечерней программе будут разыграны медали чемпионата Европы, пишет minsknews.by
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