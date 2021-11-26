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Юрий Пудышев - капитан навсегда

Пунтус, Гуринович, Глеб и другие делятся воспоминаниями о легендарном капитане минского Динамо

Юрий Пудышев - капитан навсегда
ФК Динамо Минск подготовил документальный фильм, посвященный Юрию Пудышеву. В фильме Пунтус, Гуринович, Глеб и другие делятся воспоминаниями о легендарном капитане минского Динамо 


Юрий Пудышев ушел из жизни 29 августа 2021 года. Ему было всего 67 лет, о причине смерти не сообщалось.

Карьеру игрока Пудышев начал в московском «Динамо» в 1973 году. В 1976 году перешел в минское «Динамо», в составе которого в 1982 году стал чемпионом СССР. 

В 1984 году провел по одному матчу за главную и олимпийскую сборные СССР.

В Беларуси работал старшим тренером БАТЭ, МТЗ-РИПО, с 2010 года — в брестском «Динамо». 

С 2005 года — главный тренер молодежной сборной Беларуси, с 2006 — помощник главного тренера в первой сборной. 

С 2019-го был тренером в юношеской команде БАТЭ из игроков 2005 года рождения.

16 августа 2007 года в возрасте 53 лет вышел на поле на 82-й минуте матча 1/16 кубка Беларуси в матче «ПМК–7» — МТЗ-РИПО, 3 сентября 2008 года также в матче 1/16 кубка «ПМЦ-Поставы» — МТЗ-РИПО сыграл 25 минут.

25 октября 2010 году в 56 лет вышел на поле на 90-й минуте в матче БАТЭ — «Динамо» (Брест), установив рекорд чемпионатов Беларуси, писал в день его смерти сайт reform.by
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