Юрий Пудышев - капитан навсегда





Юрий Пудышев ушел из жизни 29 августа 2021 года. Ему было всего 67 лет, о причине смерти не сообщалось.





Карьеру игрока Пудышев начал в московском «Динамо» в 1973 году. В 1976 году перешел в минское «Динамо», в составе которого в 1982 году стал чемпионом СССР.





В 1984 году провел по одному матчу за главную и олимпийскую сборные СССР.





В Беларуси работал старшим тренером БАТЭ, МТЗ-РИПО, с 2010 года — в брестском «Динамо».





С 2005 года — главный тренер молодежной сборной Беларуси, с 2006 — помощник главного тренера в первой сборной.





С 2019-го был тренером в юношеской команде БАТЭ из игроков 2005 года рождения.





16 августа 2007 года в возрасте 53 лет вышел на поле на 82-й минуте матча 1/16 кубка Беларуси в матче «ПМК–7» — МТЗ-РИПО, 3 сентября 2008 года также в матче 1/16 кубка «ПМЦ-Поставы» — МТЗ-РИПО сыграл 25 минут.



