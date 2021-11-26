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Седьмое фиаско! "Мешков Брест" снова оконфузился в Лиге чемпионов

Поражение в Загребе – очень болезненное. Оно практически убивает надежды «мешковцев» на попадание в плей-офф.

Догнать «Вардар» теперь сложнее. Математически, конечно, можно – и победы в оставшихся шести матчах забросят брестчан даже повыше. Но если смотреть на вещи реально, то борьба за плей-офф остается в разделе фантастики, пишет vb.by

В столице Хорватии у Бреста был шанс все изменить. Первый тайм словно продолжал брестский матч: снова качели, на каких-то отрезках сильнее хорватский клуб, на каких-то – белорусский. Эх, если бы не собственные ошибки… 

Их «мешковцы» позволяют себе слишком часто, и «Загреб» пользовался этим, создав на старте задел в два мяча. А когда еще вошел в игру Матей Мандич, «зачехливший» Вайлупова с пенальти и Бонфона с игры, пришлось Даниэлю Гордо брать паузу. Уже при «-4».

Тайм-аут возымел действие: в атаке «мешковцы» на какое-то время чудить перестали. А в обороне сказалась замена Солдатенко на Усика – Илья вышел с парой сэйвов, что позволило навязать погоню. Возглавил ее Батист Бонфон – француз, похоже, нашел оптимальные кондиции и стал действительно одним из вожаков команды. Со скрипом, но к 20-й минуте Брест вернул паритет на табло. А мог и вовсе уйти лидером на перерыв, однако последнюю атаку в тайме загубил.

Впрочем, вторую половину встречи «мешковцы» начали лучше – и уже сами вели «+2». Но на 36-й минуте случился эпизод, который стал если не переломным, то поворотным точно.

Во время брестской атаки на бросок вывели Шумака, которому в последний момент наступил на ногу один из хорватов. Капитан «мешковцев» рухнул крайне неприятно, с серьезным подозрением на травму голеностопа, но судьи не просто проигнорировали эпизод – даже не остановили матч!

Хорваты убежали в контратаку, и Бонфон – то ли с досады, то ли нечаянно – буквально срубил взлетевшего на бросок Лейметера. Тут уже и свисток, и прямая красная карточка французу, тащившему Брест на протяжении предыдущих 35 минут. В один момент «Мешков» мог потерять сразу двух ключевых штыков. Благо Шумак обошелся без травмы и смог вернуться в игру.

Но без Бонфона оказалось тяжко. «Загреб» воспользовался большинством сполна и к 38-й минуте конвертировал 14:16 в 19:17. Даниэль Гордо снова взял тайм-аут, однако в этот раз ситуацию исправить не удалось. Отрыв «Загреб» держал, на отдельных отрезках даже увеличивал. 

А после небольшого брестского камбэка хорваты воспользовались своим тайм-аутом. И в воротах появился Дино Славич. Он-то и стал могильщиком брестской команды, отразив в заключительной 15-минутке более половины гостевых бросков. Статистику Славичу чуть подпортили эпизодические выходы в первом тайме, а в остальном Дино божил и мог бы иметь полновесные 50% надежности.

Вратарский фактор стал решающим. «Загреб» оторвался на пять мячей. «Мешковцы» пошли ва-банк, став играть 7 на 6. И хотя у хорватов более пяти минут не было голевых успехов, брестчанам от того легче не стало. 

Дино Славич тащил, Матей Мандич издевался над Вайлуповым с пенальти (Никита и Максим Баранов на двоих смазали четыре «семерика» из восьми). Против такого вратарского куража у брестчан попросту не нашлось аргументов.

В последние минуты подопечные Гордо просто бросили играть. От бессилия…

«ЗАГРЕБ» (ХОРВАТИЯ) — «МЕШКОВ БРЕСТ» (БЕЛАРУСЬ) — 31:24 (14:14)
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