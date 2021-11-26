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В Неаполе открыли памятник Марадоне

Открытие монумента в Неаполе приурочено к первой годовщине смерти известного футболиста.


В итальянском городе Неаполь в четверг, 25 ноября, состоялась церемония открытия монумента легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне, сообщил телеканал ABS-CBN News.

Отмечается, пишет Корреспондент.net, что автором статуи аргентинца, который в 1980-х годах играл за местный клуб Наполи, является скульптор Доменико Сепе. 

Памятник в натуральную величину временно установили перед городским стадионом, который был переименован в честь футболиста вскоре после его смерти в прошлом году. Власти города в ближайшее время определят, куда статуя будет перенесена.

Как указано, открытие монумента приурочено к первой годовщине смерти Марадоны. В этот же день по всему Наполи прошли поминальные акции, которые закончились факельным шествием в одном из центральных кварталов города.


Диего Марадона умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе утром 25 ноября 2020 года через несколько дней после операции на мозге. Ка утверждает адвокат футболиста, он скончался из-за плохо оказанной медицинской помощи.

Опубликовано последнее в жизни Марадоны видео

 
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