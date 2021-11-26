Белорусские спортсмены будут готовиться к Олимпийским играм в Пекине на Дальнем Востоке России
Спортсмены из Беларуси будут готовиться к Олимпийским играм в Пекине на базах, расположенных на Дальнем Востоке России, заявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.
Совместное заседание коллегий министерства спорта Российской Федерации и министерства спорта и туризма Республики Беларусь прошло в Санкт-Петербурге в четверг, пишет Прессбол. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в спорте, проведение совместных тренировочных мероприятий, участие сборных команд стран в крупных международных спортивных мероприятиях, в том числе в Олимпийских играх в Пекине.
В рамках подготовки к Играм в Токио мы уже проводили совместную подготовку российских и белорусских спортсменов во Владивостоке. Сегодня мы еще раз подтвердили, что продолжим эту работу. Белорусские спортсмены продолжат готовиться на наших базах. Российские спортсмены тоже будут обращаться с просьбой приезжать и готовиться на базах в Беларуси, — передает слова Матыцина РИА Новости.
09:08 26/11/2021
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