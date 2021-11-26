Белорусские спортсмены будут готовиться к Олимпийским играм в Пекине на Дальнем Востоке России

Спортсмены из Беларуси будут готовиться к Олимпийским играм в Пекине на базах, расположенных на Дальнем Востоке России, заявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.