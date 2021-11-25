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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высказалась о желании США устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом она заявила во время брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».





Захарова заметила, что выступает против политизации Олимпиады, так как спорт должен быть отделен от политики. «Со стороны США предпринимаются действия, нацеленные на срыв Игр в тех странах, на которые США пытаются оказать давление. На тех, кто отказывается слушать команды Вашингтона», — посчитала она, добавив, что Китай проведет Олимпиаду на должном уровне.





16 ноября издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США намерена объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады. По информации газеты, технически решение еще не доработано, однако американскому лидеру дали соответствующие рекомендации. Источники в администрации рассказали, что он примет их до конца месяца.





Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.