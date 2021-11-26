



Вчера в поединке группового раунда Лиги Европы "Локомотив" на своем поле проиграл римскому "Лацио" 0:3.





В составе российской команды на поле сыграли оба белорусских легионера. Нападающий Виталий Лисакович вышел на поле в стартовом составе, пишет Football.by, а полузащитник Кирилл Зинович появился на 78-й, сменив Константина Марадишвили.





После пяти туров в группе Е Лиги Европы "Локомотив" находится на последнем месте, отставая от третьего "Марселя" на 3 очка. "Лацио".







