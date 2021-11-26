Кирилл Зинович дебютировал за московский "Локомотив"
Белорусский полузащитник Кирилл Зинович сыграл свой первый официальный матч за московский "Локомотив".
Вчера в поединке группового раунда Лиги Европы "Локомотив" на своем поле проиграл римскому "Лацио" 0:3.
В составе российской команды на поле сыграли оба белорусских легионера. Нападающий Виталий Лисакович вышел на поле в стартовом составе, пишет Football.by, а полузащитник Кирилл Зинович появился на 78-й, сменив Константина Марадишвили.
После пяти туров в группе Е Лиги Европы "Локомотив" находится на последнем месте, отставая от третьего "Марселя" на 3 очка. "Лацио".
08:06 26/11/2021
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