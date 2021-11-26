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Кто возьмет награду "Футболист года" от Globe Soccer Awards?

Организаторы премии Globe Soccer Awards объявили номинантов на звание "Футболист года". Все на месте: Левандовски, Салах, Месси, Роналду, Мбаппе...

 
 
Список претендентов:

Сезар Аспиликуэта (Испания, "Челси");
Карим Бензема (Франция, "Реал");
Федерико Кьеза (Италия, "Ювентус");
Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити");
Рубен Диаш (Португалия, "Манчестер Сити");
Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "ПСЖ");
Бруну Фернандеш (Португалия, "Манчестер Юнайтед");
Эрлинг Холанд (Норвегия, "Боруссия" Дортмунд);
Жоржиньо (Италия, "Челси");
Гарри Кейн (Англия, "Тоттенхэм");
Н’Голо Канте (Франция, "Челси");
Джошуа Киммих (Германия, "Бавария");
Роберт Левандовски (Польша, "Бавария");
Ромелу Лукаку (Бельгия, "Челси");
Маркиньос (Бразилия, "ПСЖ");
Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ");
Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ");
Томас Мюллер (Германия, "Бавария");
Неймар (Бразилия, "ПСЖ");
Криштиану Роналду (Португалия, "Манчестер Юнайтед");
Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль");
Марко Верратти (Италия, "ПСЖ").
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