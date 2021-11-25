Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе по-прежнему уверен в своем решении перейти в мадридский Реал.





Сообщается, что ни переход в парижский клуб Лионеля Месси, ни возможное назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера парижан, не заставят французского нападающего изменить свое решение.





Отмечается, что Реал больше привлекает француза как спортивный проект.





Руководство Бланкос, в свою очередь, ждет 1 января, чтобы начать переговоры с игроком.





Килиан Мбаппе, Getty Images





Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в июне 2022 года. Уже в январе Килиан сможет подписать предварительное соглашение с другим клубом.





В нынешнем сезоне 22-летний нападающий забил семь голов и сделал 12 ассистов в 17 матчах парижан во всех турнирах.





Реал занимает первое место турнирной таблицы Ла Лиги. ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции.