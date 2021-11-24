Новый рекорд Роналду в Лиге чемпионов

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Первый, он же победный, гол забил португальский нападающий “красных дьяволов“ Криштиану Роналду. Этот гол стал не только победным, но и, как оказалось, рекордным.

Роналду - первый игрок в истории Лиги чемпионов, забивший три победных гола в последние 15 минут матчей в рамках одного сезона еврокубка, сообщает ESPN Stats & Info.





Ранее никто не мог похвастаться подобным достижением. Роналду забил победный гол в домашних играх с Вильярреалом на 90+5 минуте (3:2) и Аталантой на 81-й минуте (3:2), и в прошедшем матче с “желтой субмариной“ на выезде на 78-й минуте (2:0).





Примечательно, что в других поединках Юнайтед победить не смог. Этой победой Манчестер Юнайтед гарантировал себе место в плей-офф, а после ничьей Янг Бойз и Аталанты - первое место в группе.







