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Новый рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Роналду покорилось очередное достижение Лиги чемпионов

ru.oxu.az

Первый, он же победный, гол забил португальский нападающий “красных дьяволов“ Криштиану Роналду. Этот гол стал не только победным, но и, как оказалось, рекордным. 
Роналду - первый игрок в истории Лиги чемпионов, забивший три победных гола в последние 15 минут матчей в рамках одного сезона еврокубка, сообщает ESPN Stats & Info. 

Ранее никто не мог похвастаться подобным достижением. Роналду забил победный гол в домашних играх с Вильярреалом на 90+5 минуте (3:2) и Аталантой на 81-й минуте (3:2), и в прошедшем матче с “желтой субмариной“ на выезде на 78-й минуте (2:0). 

Примечательно, что в других поединках Юнайтед победить не смог. Этой победой Манчестер Юнайтед гарантировал себе место в плей-офф, а после ничьей Янг Бойз и Аталанты - первое место в группе.
sport.bigmir.net
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