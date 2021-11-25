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Владимир Крикунов: «Я открыт для предложений, карьеру не заканчиваю».

Заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов прокомментировал слухи, которые отправляют его в «Барыс».

Заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов прокомментировал слухи, которые отправляют его в «Барыс».

Владимир Крикунов (vk.com/dynamo_ru)

«Я открыт для предложений, карьеру не заканчиваю. Но в «Барыс» на сегодняшний день не собираюсь. Не думаю, что это произойдёт. Меня ведь уже и отправляли туда, помните? Когда я сказал, что забор крашу», - отметил наставник в интервью rsport.ria.ru.

Напомним, 71-летний специалист в трёх предыдущих сезонах возглавлял московское «Динамо», пишет belarushockey.com
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