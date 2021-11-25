Заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов прокомментировал слухи, которые отправляют его в «Барыс».





Владимир Крикунов (vk.com/dynamo_ru)





«Я открыт для предложений, карьеру не заканчиваю. Но в «Барыс» на сегодняшний день не собираюсь. Не думаю, что это произойдёт. Меня ведь уже и отправляли туда, помните? Когда я сказал, что забор крашу», - отметил наставник в интервью rsport.ria.ru.



