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Источник: Молош - фаворит на пост главного тренера БАТЭ

На данный момент фаворитом на пост главного тренера борисовского БАТЭ является 39-летний белорусский специалист Дмитрий Молош.

Источник: Молош - фаворит на пост главного тренера БАТЭ
 
Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Владислав Татур.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона свой пост может покинуть нынешний наставник борисовчан Виталий Жуковский.

Что касается Молоша, то последним местом его работы был латвийский "Лиепая", который он покинул в июне нынешнего года.
Football.by
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