Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Владислав Татур.





Ранее сообщалось, что по окончании сезона свой пост может покинуть нынешний наставник борисовчан Виталий Жуковский.





Что касается Молоша, то последним местом его работы был латвийский "Лиепая", который он покинул в июне нынешнего года.



