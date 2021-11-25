Источник: Молош - фаворит на пост главного тренера БАТЭ
На данный момент фаворитом на пост главного тренера борисовского БАТЭ является 39-летний белорусский специалист Дмитрий Молош.
Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Владислав Татур.
Ранее сообщалось, что по окончании сезона свой пост может покинуть нынешний наставник борисовчан Виталий Жуковский.
Что касается Молоша, то последним местом его работы был латвийский "Лиепая", который он покинул в июне нынешнего года.
15:38 25/11/2021
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