



"Проиграли большому клубу 0:3, но я рад за ребят. Кач





ество игры было не хуже, чем в Мадриде. Но тогда мы выиграли, а сейчас проиграли. Выход в весеннюю стадию Лиги Европы — большой плюс для "Шерифа". Спасибо болельщикам за поддержку", — приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.