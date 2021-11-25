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Вернидуб: Качество игры было не хуже, чем в Мадриде. Но тогда мы выиграли

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" (0:3).


 
"Проиграли большому клубу 0:3, но я рад за ребят. Кач

ество игры было не хуже, чем в Мадриде. Но тогда мы выиграли, а сейчас проиграли. Выход в весеннюю стадию Лиги Европы — большой плюс для "Шерифа". Спасибо болельщикам за поддержку", — приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.
Источник: football.by
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