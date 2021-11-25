UFC утвердил проведение чемпионского боя в супертяжелом весе между Франсисом Нганну и Сирилом Ганом на 22 января следующего года.





Поединок пройдет в рамках шоу UFC 270, которое состоится в Анахайме (Калифорния) на арене Honda Center.









35-летний Нганну завоевал чемпионский пояс в марте, нокаутировав Стипе Миочича во втором раунде.





Ган в августе стал временным чемпионом в супертяжелом весе, победив нокаутом Деррика Льюиса.