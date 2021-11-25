Стала известна дата титульного боя Нганну-Ган
Поединок состоится 22 января 2022 года в Анахайме
UFC утвердил проведение чемпионского боя в супертяжелом весе между Франсисом Нганну и Сирилом Ганом на 22 января следующего года.
Поединок пройдет в рамках шоу UFC 270, которое состоится в Анахайме (Калифорния) на арене Honda Center.
35-летний Нганну завоевал чемпионский пояс в марте, нокаутировав Стипе Миочича во втором раунде.
Ган в августе стал временным чемпионом в супертяжелом весе, победив нокаутом Деррика Льюиса.
Источник: sportarena.by
12:27 25/11/2021
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