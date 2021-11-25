Имя спортсмена не называли, однако он сам вышел на связь и рассказал свою версию произошедшего.





«Отобрали телефон и требовали вернуть деньги»

По информации МВД в Гомельский Советский РОВД обратился 42-летний местный житель, которого мужчина и женщина наняли для ремонта квартиры. Он заявил, что они у него отобрали телефон и требовали вернуть деньги.





«Обидчиками» оказались 40-летняя мозырянка и 30-летний брестчанин. Известно, что за работу гомельчанин получил 7 тыс. долларов, «однако пара осталась недовольна результатом и стала требовать вернуть деньги».





«Очередной разговор состоялся 25 октября на остановке общественного транспорта в Гомеле. После отказа вернуть деньги брестчанин применил насилие в отношении оппонента, а после пара забрала у него телефон», — сообщили в МВД.





На них завели уголовное дело «за принуждение к выполнению договорных обязательств, совершенное группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни. Также действиям фигурантов будет дана правовая оценка по факту неправомерным завладением мобильного аппарата».





МВД заявило, что подозреваемый мужчина — игрок одного из футбольных клубов Беларуси, а женщина находится в отпуске по уходу за ребенком.





«Немного поцарапала лицо»

Телеграм-канал «О, спорт! Ты – мир!» выяснил, что этим футболистом оказался форвард ФК «Рух», который также играет за сборную Беларуси, Денис Лаптев. Он откликнулся на сообщение канала и рассказал свою версию произошедшего.





По его словам, он несколько лет назад построил квартиру в Мозыре. Жена нашла компанию, которая занимается дизайном помещений. Там им дали специалиста, который сейчас проходит по делу как потерпевший. Как утверждает футболист, сначала все шло неплохо, бывали задержки, но не критичные.





«Этот мужчина говорил нам, сколько мы ему должны денег за материалы, а чеки, как договорились, он предоставит потом. Уже когда мы с ним рассчитались, когда он отдал нам все чеки, жена решила соотнести все затраты с тем, что указано в чеках. В итоге после подсчетов оказалось, что мы отдали на 3-3,5 тысячи долларов больше, нежели было потрачено в реальности», — сказал Денис.





Это было в 2019 году.





Далее спортсмен рассказал, что с ремонтником поговорили, он обещал привезти еще чеки потом. Потом перестал отвечать на звонки, но переписку вел до июня 2020-го. И все это время семья давала ему деньги на материалы. А потом он заблокировал их в мессенджерах и сменил номер телефона.





«Когда мы однажды сообщили Евгению, что пойдем разбираться в милицию, он ответил, мол, я пуганый, меня пугать не надо, идите куда хотите. Мы действительно обращались в милицию, но нам сказали, что нужно искать таких же пострадавших, как мы, потому что ради нас одних никто не будет работать, никто за это дело не будет браться», — утверждает Лаптев.





В тот самый день, 21 октября 2021 года, Денис с женой случайно увидели его на улице. Они подошли к нему и спросили, где все деньги. «Он начал отвечать, что ничего нам не должен, ничего не брал», — сказал футболист.





По его словам, ремонтника «никто не бил», «и деньги мы требовали не за ремонт, который нам якобы не понравился, а за материалы, которые он покупал дешевле, чем нам говорил».





«Признаюсь, в тот момент, на остановке, и у меня, и жены эмоции перехлестывали. Супруга сорвала с него маску, немного поцарапала лицо. Я его держал за куртку и не знаю, как сдержался, чтобы не ударить. Держал, чтобы он не убежал, потому что он хотел запрыгнуть в маршрутку, но я не дал ему это сделать. Мы снова начали просить у него, чтобы дал номер телефона, но он ничего не отвечал. Потом у него на землю упал мобильник, я его заметил, а жена забрала», — сказал Лаптев.





Затем ремонтник написал заявление в милицию.





Спортсмен продолжил: «Нас вызвали в отделение. Мы привезли телефон, сказали, что он нам не нужен, просто хотели, чтобы человек никуда больше не пропал».





По его словам, в милиции им сказали, что все «изучат и разберутся в ситуации».



