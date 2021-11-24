Белорусский форвард «Юности» покинул клуб. Он – один из лучших бомбардиров команды
Российский нападающий Егор Дугин покидает «Юность», сообщает пресс-служба клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон.
Ранее это событие анонсировал «БХ».
Форвард присоединился к команде этим летом, пишет Belarushockey.com. В джерси «красно-синих» Дугин провел 15 матчей, набрав 11 (3+8) очков при показателе полезности «+8» и 14 минутах штрафного времени.
09:25 25/11/2021
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