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Белорусский форвард «Юности» покинул клуб. Он – один из лучших бомбардиров команды

Российский нападающий Егор Дугин покидает «Юность», сообщает пресс-служба клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон.


Ранее это событие анонсировал «БХ».

Форвард присоединился к команде этим летом, пишет Belarushockey.com. В джерси «красно-синих» Дугин провел 15 матчей, набрав 11 (3+8) очков при показателе полезности «+8» и 14 минутах штрафного времени.
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