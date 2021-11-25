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Суд признал клеветой утверждения о покупке «Челси» по приказу Кремля

Суд признал клеветой заявления в книге «Люди Путина» о том, что миллиардер Роман Абрамович купил футбольный клуб «Челси» по приказу Кремля для распространения российского влияния в Великобритании.

Фото: Global Look Press

Высокий суд Лондона признал клеветническими ряд утверждений, которые содержались в книге бывшего журналиста Financial Times Кэтрин Белтон «Люди Путина» и касались Романа Абрамовича. В частности, таковым был признан тезис, что миллиардер якобы купил футбольный клуб «Челси» по приказу Кремля, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Белтон в своей книге утверждала, что Абрамович купил «Челси» для распространения российского влияния в Великобритании. Абрамович подал иск и к издателю книги HarperCollins, и к Белтон. Суд согласился с претензиями Абрамовича по поводу девяти утверждений из книги.

«Мы приветствуем сегодняшнее решение, согласно которому книга действительно содержит несколько клеветнических обвинений в адрес господина Абрамовича, включая ложные утверждения о характере покупки футбольного клуба «Челси», — сказал представитель Абрамовича.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. За это время команда по пять раз выиграла чемпионат Англии и Кубок страны. Помимо этого, лондонский клуб по два раза выиграл Суперкубок Англии и Лигу чемпионов. «Челси» также дважды удалось выиграть Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Источник: Анна Сатдинова
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