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Полтора года без футбола, рядом два земляка. С чем Игорь Криушенко покидает Индонезию?

После ухода летом 2019-го из сборной Беларуси ее экс-наставник оставался без работы не так уж и долго — полгода. А затем принял экзотическое предложение — возглавил "Тиру" из Индонезии. Как выяснилось, на два года: на днях стало известно, что Криушенко покидает команду. Тем временем эти сезоны оказались поистине уникальными как для нее, так и для нашего тренера. Похоже, впечатлений от работы на краю земли у него теперь хоть отбавляй.

Полтора года без футбола, рядом два земляка. С чем Игорь Криушенко покидает Индонезию?
СКАНДАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

Вообще, репутация у чемпионата Индонезии так себе. Что и говорить, если еще несколько лет назад он был полон скандалов, к которым оказалась причастна и тамошняя федерация, пишет Football.by. Они были связаны и с договорными матчами, и с невыплатой зарплат игрокам, и с хулиганством, и даже со смертью из-за болезни двух бедолаг-легионеров, не имевших средств для лечения.


Президентом федерации тогда избрали некоего Эди Ахмаяди — естественно, с надеждой на светлое будущее. Но и он не удержался от соблазна — оказался напрямую причастен к "договорнякам". А именно — пробовал подкупить тренера одной из команд Д2, от которой за 10 тысяч долларов требовался проигранный матч чемпионата. Отставка незадачливого Ахмаяди последовала уже спустя пару месяцев...
 
 КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Но вернемся к Криушенко. Он принял "Тиру" (недавно она сменила вывеску на "Персикабо", но для удобства будем оперировать прежним названием) за считанные недели до конца 2019-го, и результат от него потребовался с ходу. До конца чемпионата оставался всего десяток дней, за которые команде предстояло не просто провести три матча, а избежать вылета из Лиги 1 (сильнейший дивизион). Все вышло как надо. Дебют у руля команды ознаменовался викторией над будущим чемпионом — "Бали Юнайтед". Следом была ничья над одним из середняков — и волноваться стало не за что.

Таким образом, к чемпионату-2020 тренер, во-первых, был уже и готов морально, и адаптирован к особенностям местного футбола. А во-вторых, у него имелось несколько месяцев для спокойной подготовки к сезону. И "Тира" начала его неплохо для вчерашнего аутсайдера — поражение, ничья, победа. Но едва провела те три мартовских поединка, как грянул коронавирус, и все полетело кувырком не пойми куда.
 
      
Игорь Криушенко       
 

КОГДА ЛОКДАУН ЗАТЯНУЛСЯ

Сколько раз с тех пор федерация футбола Индонезии переносила возобновление чемпионата, и не перечесть. Для принятия решений снова и снова собирались специальные заседания и комитеты, но участники чемпионата отказывались продолжать турнир. А там к их мнению прислушиваются, и приостановка розыгрыша затянулась надолго. Настолько, что тот чемпионат-2020 так и остался недоигранным — всего с тремя проведенными турами.

Нынешние соревнования тоже начались далеко не сразу. Дошло до того, что федерацию пришлось менять схему его проведения с "весна — осень" на "осень — весна". Подумать только: турнир был приостановлен с 15 марта прошлого года до 3 сентября нынешней осенью, а это полгода. Интересно, где еще национальный чемпионат прерывался на столь длительный срок?

ВЫЕЗД ЗА 2200 КИЛОМЕТРОВ

Ну а почему все так вышло, понять немудрено. Во-первых, Индонезия — страна, раскинувшаяся на карте Юго-Восточной Азии довольно широко. И расстояния между иными городами там не совсем такие, как между Гомелем и Могилевом. Например, чтобы добраться от города Богор, где базируется "Тира", на выезд к команде "Персирайя", нужно преодолеть 1856 километров. К "Персипуре" — 2200 километров. К "ПСМ" — 1409 километров. К "Борнео" — 1336 километров.
 

 
Карта Индонезии       

Но это все команды, к которым Криушенко и компании нужно лететь на другие острова. Однако же и самое дальнее путешествие на Яве для "Тиры" — 740 километров к команде "Мадура Юнайтед". Вот такие там цифры. И естественно, что организаторам турнира было отчего беспокоиться. Столь дальние футбольные поездки запросто могли бы способствовать распространению коронавируса по всей большой стране.

Кстати, еще и поэтому нынешний чемпионат проходит по особой схеме. Всю его дистанции разбили на шесть игровых сессий. Каждая из них длится по 5-6 дней, и за это время проходит около 50 матчей. Все эти серии распределены по различным локациям — уголкам необъятной Индонезии. Причем так, чтобы ни у одной из команд не было перед другими преимущества своего поля.

СТАДИОНЫ НА ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ

Ну а во-вторых, это четвертая по численности населения страна на планете (после Китая, Индии и США). А поскольку народу там полно, то и стадионы куда вместительнее наших. Рекордсмен здесь — столичный "Гелора Бунг Карно", где соперников принимает "Персия". На ее поединках собраться одновременно может 77193 человека. Далее — 45134 зрителя у "Персебайи", 45 ровно — у "Персирайи", 42449 — у "Аремы". У "Тиры", кстати, четвертый показатель — ровно 30 тысяч на стадионе "Пакансари". Ну а минимум среди команд элиты — "всего-то" 7 тысяч у команды "ПСИС".
 
 

Ну и, что немаловажно, наполняемость этих арен довольно-таки велика. Вот и представьте, что было бы с распространением коронавируса по всей стране при полных трибунах. Поэтому перед началом нынешнего сезона глава министерства молодежи и спорта Индонезии заявил, что все матчи чемпионата среди команд Лиги 1 и Лиги 2 должны проводиться без зрителей. Просто поставил перед фактом, а ослушаться его никак нельзя.


ПУШНЯКОВ НА ПОЛЕ, КУЗЬМЕНОК НА ЛАВКЕ

Предыдущий отрезок нынешнего чемпионата "Тира" провела так себе — 2 победы, 6 ничьих и 5 поражений. К вторничной отставке Криушенко, похоже, привела свежая концентрация неудач — шесть матчей без побед, три поражения за три недели. Не помогли и четыре легионера, среди которых, как известно, есть и наш Сергей Пушняков. Футболист множества игровых позиций и бывший игрок "Минска", юрмальского "Спартака" и "Городеи". Надо сказать, что одним из ассистентов Игоря Николаевича был его давний товарищ Олег Кузьменок. Оба вместе тренировали и "Торпедо"-БелАЗ, и сборную. Так что Криушенко было с кем пообщаться на чужбине.
 
 
Сергей Пушняков       
 

Трое остальных легионеров команды нашему болельщику едва ли знакомы. Один — владелец Суперкубка Вьетнама (2019) киргизский защитник Вениамин Шумейко. Другой — черногорский хавбек Данин Талович, участник одного еврокубкового матча с "Рударом". А третий — ветеран "Тиры" бразильский форвард Чиро, который с 14 мячами стал восьмым бомбардиром чемпионата-2019.

А вообще, на звезд Лига 1 нынче бедна. Здесь сейчас почти нет фамилий, за которые может зацепиться взгляд. Игрок итальянской "молодежки", участник Олимпиады-2008, чемпион Италии с "Юве" и владелец серебра с "Ромой" Марко Мотта да экс-игрок "Минска" украинец Евгений Бохашвили. Вот, пожалуй, и все.

Отличный способ ближе познакомиться с прелестями Индонезии и особенностями ее футбола — еще раз прочитать интервью с Дмитрием Рекишем по ссылке ниже. Ну а пока: Игорь Николаевич, добро пожаловать домой!
Источник: Егор Бачило
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