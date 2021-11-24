Белорусский наставник Александр Макрицкий может возглавить «Сарыарку»
Как стало известно «БХ», белорусский наставник Александр Макрицкий может возглавить «Сарыарку».
Александр Макрицкий
Сейчас между сторонами ведутся переговоры.
Напомним, пишет Belarushockey.com, что наставник «Сарыарки» Леонид Тамбиев близок к уходу из команды и должен возглавить «Адмирал».
Последним местом работы Макрицкого была «Юность». Он покинул клуб в январе 2021 года.
07:58 25/11/2021
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