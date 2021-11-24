На заседании во вторник документ был принят 27 членами Евросоюза. В собственном пресс-релизе УЕФА с воодушевлением воспринял эту новость, назвав это "важным шагом в развитии европейской модели спорта, основанной на ценностях, солидарности и спортивном достоинстве".





Проект Суперлиги появился весной 2021 года и был поддержан 12 топ-клубами Европы, но затем под давлением болельщиков и общественности большинство команд отказалось от участия. В настоящий момент членами турнира формально остаются "Ювентус", "Реал" и "Барселона", пишет football.by



