Европарламент выступил против проекта Суперлиги
Парламент Европейского Союза принял резолюцию, призванную помешать созданию европейской Суперлиги.
На заседании во вторник документ был принят 27 членами Евросоюза. В собственном пресс-релизе УЕФА с воодушевлением воспринял эту новость, назвав это "важным шагом в развитии европейской модели спорта, основанной на ценностях, солидарности и спортивном достоинстве".
Проект Суперлиги появился весной 2021 года и был поддержан 12 топ-клубами Европы, но затем под давлением болельщиков и общественности большинство команд отказалось от участия. В настоящий момент членами турнира формально остаются "Ювентус", "Реал" и "Барселона", пишет football.by
21:15 24/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение