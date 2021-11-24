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Европарламент выступил против проекта Суперлиги

Парламент Европейского Союза принял резолюцию, призванную помешать созданию европейской Суперлиги.

На заседании во вторник документ был принят 27 членами Евросоюза. В собственном пресс-релизе УЕФА с воодушевлением воспринял эту новость, назвав это "важным шагом в развитии европейской модели спорта, основанной на ценностях, солидарности и спортивном достоинстве".

Проект Суперлиги появился весной 2021 года и был поддержан 12 топ-клубами Европы, но затем под давлением болельщиков и общественности большинство команд отказалось от участия. В настоящий момент членами турнира формально остаются "Ювентус", "Реал" и "Барселона", пишет football.by
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