В 2019 году ФИФА согласилась выплатить компенсацию клубам в случае, если игрок получает травму, играя за сборную. Согласно соглашению, федерация должна будет выплатить 25 500 евро за каждый день отсутствия Бэйла, если его не было более 28 дней. Максимальный платеж составляет 7,5 млн евро.





Напомним, Бэйл принял участие в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Беларуси (5:1) и был заменен в перерыве встречи. Позже стало известно, что игрок получил травму икроножной мышцы и пропустил 2-3 недели.









Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 101 млн евро. В 2020-м валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне он принял участие в 3 матчах чемпионата Испании, забив 1 гол, пишет "Чемпионат"



